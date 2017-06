The Chart Validator : The Dinky Toys zijn terug !

In de singlecharts zien we na zoveel jaren The Dinky Toys nog eens terug op 39 met The Sweetest Hangover.

In de albumcharts blijft Liefde voor muziek op 1 staan, maar zijn er deze week heel veel nieuwkomers, zoals op 2 Rogers, op 3 Alt-J, op 6 Dua Lipa, op 8 U2, op 9 Matthias Lens en op 10 Dan Auerbach.

Auteur: The Chart Validator - Foto: logo