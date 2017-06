Wat er al even zit aan te komen in THUIS, is op vrijdag 9 juni een feit: Eddy Van Notegem ( Daan Hugaert) komt vervroegd vrij uit de gevangenis. Eddy werd op 19 januari 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het saboteren van de camionette van Peggy, met het fatale gevolg dat zijn eigen petekind Lucas overleed. Eddy wist niet dat Peggy die camionette ondertussen verkocht had aan de Withoeve, het bedrijf van Femke en Peter. Femke en zoontje Lucas kregen door deze sabotage een ongeval.

Eddy probeert al een tijdje vervroegd vrij te komen uit de gevangenis. Op 24 mei kregen Femke en Peter per brief het slechte nieuws dat er over twee weken een beslissing valt over de aanvraag van Eddy om vervroegd vrij te komen. Afgelopen maandag 5 juni beseffen Femke en Nancy dat Eddy nog deze week kan vrijkomen...

Bron: En - Auteur: Persbericht - Foto: vrt