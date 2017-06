De Nomaden van Vranckx op zaterdag zijn ondertussen welbekend: jonge landgenoten die ‘in den vreemde’ reportages gaan maken. Binnenkort komen er opnieuw twee nieuwe documentaires aan, allebei uit Afrika. Het zijn de nummers 31 en 32 sinds Vranckx de deur heeft opengezet voor jong talent.

Stijn Van Peer en Steven Perceval trokken naar Kampala in Oeganda. Meer bepaald naar de sloppenwijk Wakaliga, aka Wakaliwood: het Hollywood van Oeganda zeg maar. Met 50 euro en een flinke dosis creativiteit kan je er een langspeelfilm maken. Dat zien we in Studio Wakaliwood op zaterdag 17 juni in Vranckx op zaterdag.

Laura Zuallaert en An Van Raemdonck reisden in april naar Cairo om de situatie van de Kopten in beeld te brengen. Een dag na hun aankomst vielen tot hun afgrijzen tientallen doden bij aanslagen op koptische kerken in Egypte. Hun verslag zien we in Een Koptische kwestie op zaterdag 24 juni in Vranckx op zaterdag.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: vrt