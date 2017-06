At the Festivals: Johannes Genard van School is Cool bekent meest gênante festivalmoment

Morgen, dinsdag 13 juni, blikken presentatoren An Lemmens en Sean Dhondt in de tweede aflevering van At the Festivals opnieuw vooruit op de Belgische festivalzomer. An en Sean krijgen bezoek van de bandleden van School is Cool, Delv!s, Faces On TV en Intergalactic Lovers. Om hen beter te leren kennen, onderwerpt Sean Lara Chedraoui, de zangeres van Intergalactic Lovers en School is Cool-frontman Johannes Genard aan een spervuur van vragen. Tijdens het gesprek doet Johannes alvast zijn gênantste festivalmoment uit de doeken: “Ik herinner mij een heel gênant dronken verhaal vanop het Cactusfestival waar ook Lara bij betrokken was… (lacht)”.

De Britse singer-songwriter Rag’n’Bone Man praat in de Ancienne Belgique in Brussel vrijuit over zijn grote succes en zijn afwisselende muziekstijlen. “Ik heb geen specifieke stijl. Toen ik jonger was, wilde ik hiphop-platen maken en rappen. Daarna was ik helemaal into blues en nu wil ik nummers brengen die begeleid worden door een piano. Binnen enkele jaren kan mijn muziek opnieuw helemaal anders klinken”, vertelt Rag’n’Bone Man. Daarnaast duiken An en Sean ook in het leven van de populaire dj Netsky en werpen ze een blik op zijn drukke festivalagenda.

Verder is er ook nog een reportage van Rammstein, loopt At the Festivals een dag mee met zanger Tim Vanhamel tijdens de album try-out van zijn rockband Millionaire, analyseren An en Sean de speciale rider van de Amerikaanse zanger Marilyn Manson en is er livemuziek van School is Cool. Zij brengen hun nieuwste single ‘Trophy Wall’. Volgende week zet An officieel de festivalzomer in met een special van Graspop Metal Meeting 2017.

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2