Take Twee producties start haar 5de speeljaar. En het belooft een geweldig theaterseizoen te worden. Na het Succes van de eerste Theatershow "Mafkegels" geven het komische duo alsook de motoren achter Take Twee Producties er een serieuze lap op tijdens speeljaar 2017-2018. zij brengen 6 producties waarvan zomaar eens eventjes 3 primeurs



Take Twee Producties gaat vanaf 29-9-2017 weer van start met een geweldige komedie "Wat een soep" Een theatervoorstelling op het lijf van "Ben en Jerry" geschreven. Destijds oogstte "Gaston en Leo" hier ook groot succes mee. "Ben en Jerry" willen zeker de iconen "Gaston en Leo" niet gaan kopiëren, want ten eerste dat kan niemand en dat mag ook niemand doen. Maar "Ben en Jerry" krijgen toch regelmatig de reacties van pers en het publiek dat ze hen enorm doen terug denken aan de twee grootste komieken/ acteurs van Vlaanderen ooit. Wat voor beide heren het grootste compliment is dat er bestaat. Verder staan in de productie "Wat een soep" ook Ilse Janssnes, Cathy Petit en Liesbet Vertraeten. Regie is zoals steeds in handen van "Ben en Jerry zelf"



De eerste primeur op theatergebied is dat Take Twee Producties half november van start gaat met een creatie van "Ja Chef, Nee Chef" een Komedie van Bryck Van Dyck. Ook deze splinternieuwe en nog nooit vertoonde voorstelling is op het lijf van "Ben en Jerry" geschreven. Op vraag van Brik brengen dus "Ben en Jerry" deze creatie met volle overtuiging en plezier op de planken. Naast hen niemand minder dan de gekende Paul Peeters en Saly Salem.



De tweede primeur is dat Take Twee Producties het gekende poppentheater "Klein maar Moedig" uit de oude Groenenhoek te Berchem na 25 jaar opnieuw leven in blaast. Het Poppentheater kende vroeger groot succes. Vader Marc Bervoets starten het poppentheatertje een dikke 40 jaar geleden op in de kelder van het ouderlijke huis in de Spoorwegstraat. Ben (zoon van Marc) stapte 25 geleden over naar voormalig Poppenschouwburg Van Campen, die sinds april 2016 definitief stopte en de poppen aan de haak hingen. Ben en Marc hadden het hier heel moeilijk mee, want hun levenswerk, werd plots stopgezet. Ben, Jerry, Marc, het hele take twee team en Sam Verhoeven directeur van het Fakkeltheater gingen rond tafel zitten en de knoop werd doorgehakt. Poppentheater Klein maar Moedig kan herleven in de kleine Fakkel.



Ben en Marc nog steeds de poppenspelers van dienst zullen vanaf de herfstvakantie 2017 opnieuw poppentheatervoorstellingen brengen voor groot en klein. Met de hoofdfiguren van destijds Kurk Snurk, Pol Pladijs, Kobe en vele andere. Er zullen twee producties plaatsvinden per speeljaar. "Het fortuin van Baron Pluim" tijdens herfst- en kerstvakantie en "De zevende dwerg" tijdens krokus- en paasvakantie. 2018



Heel de maand maart 2018 brengt Take Twee producties ook nog een andere komedie op de planken. "De Seut" een schitterende komedie over drie zussen die wedijveren over de erfenis van hun vader. Lachen verzekerd. Deze productie is zonder "Ben en Jerry". Enkel de Regie is in de jongens hun handen. Acteurs van dienst: Linda Dhaene, Iante Beye, Laura De Leeuw en Jimmy Rubbens.



Derde primeur: Als afsluiter van het 5de speeljaar trekken "Ben en Jerry" opnieuw naar de Zwarte zaal van het Fakkeltheater, want daar zullen ze hun vijfde speeljaar uitbundig vieren met een spetterende tweede theatershow "Showboys" met enkele sketches van de grootmeesters zelf "Gaston en Leo" maar wel in "Ben en Jerry" stijl. Veel Uptempo zangnummers, ambiance, prachtige live muiziek gebracht door Thomas Vanhauwaert en de geweldige nummers worden live gebracht door Cathy petit, Reuben De Boel en Laura De Leeuw. Een show met alles erop en eraan. Glammer en glitter zullen in deze feestelijke en tweede theatershow niet ontbreken. Bekijk de affiche, dan snuif je al een deel van sfeer op die je mag verwachten.



Alle Take Twee Producties worden gespeeld in het Fakkeltheater.

"Wat een Soep" in de kleine Fakkel van 29-9 t/m 29-10-2017

"Ja Chef, Nee Chef" in de kleine Fakkel van 17-11 t/m 17-12-2017

"De Seut" in de kleine Fakkel van 2-3 t/m 1-4-2018

"Showboys" in de zwarte zaal van 18-5 t/m 10-6-2018



Poppentheatervoorstellingen:

"Het fortuin van Baron Pluim" in de kleine fakkel van 30-1 t/m 5-1-2018

"De zevende dwerg" in de kleine fakkel van 12-2 t/m 12-4-2018



Info en Tickets: 070/246 036

Auteur: Persbericht - Foto: logo