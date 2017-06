Max Colombie van Oscar And The Wolf heeft op Studio Brussel zijn nieuwe single "Breathing" voorgesteld. De populaire frontman gaf meteen ook de release mee van de nieuwe plaat van de band: die wordt op 29 september verwacht. Een titel wordt nog niet verklapt. "Breathing" omschrijft Colombie alvast als een "goede festivalsong". Opvallend weetje: Oscar And The Wolf treedt deze zomer ook op tijdens Tomorrowland.

Nieuwste album Oscar And The Wolf kent release op 29 september

