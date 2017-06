Ketnet blaast 20 kaarsjes uit in december en viert feest in het Sportpaleis

Vandaag kwamen niemand minder dan Samson en Gert op bezoek bij Marathonradio op MNM. Zij brachten groot nieuws mee. Ketnet wordt dit jaar 20 jaar en plant een groots muzikaal verjaardagsfeest op donderdag 30 November: #Throwback Thursday in het Sportpladijs. Voor één keer niet voor kinderen, maar wel voor de Ketnetters van toen, nu jongvolwassenen. Zij kunnen zich helemaal uitleven tijdens dit evenement in het Antwerps Sportpaleis, want heel wat van hun vroegere kinderhelden zullen tijdens deze show de revue passeren. Samson en Gert, die zelfs na twintig jaar nog steeds een vaste waarde zijn bij Ketnet, zullen er al hun grote hits brengen, en later worden nog andere namen aan de feestaffiche toegevoegd.

Voormalig Ketnet-gezichten Steven Van Herreweghe en Sofie Van Moll zijn alvast van de partij om de Ketnetters van het eerste uur mee te nemen op een nostalgische reis. De twintigers van vandaag kunnen dus één avond schaamteloos hun jeugd herbeleven dankzij Ketnet.

Bron: Ketnet - Auteur: Persbericht - Foto: logo