De ideale gezinsuitstap: de Suikerrock Family Day op zondag 30 juli! Een straf programma met voor elk wat wils: ‘schuddebollen’ met Kaatje voor de allerkleinsten, Disney Channel's Just Like Me!, Laura Tesoro en Niels Destadsbader voor de youngsters, Status Quo voor de papa’s en opa's en Zucchero voor de mama’s en de oma's!

Kom naast deze straffe artiesten ook genieten van pure culinaire verwennerij: een overheerlijke pannenkoek, wafel of andere zoetigheden uit onze befaamde Sweets Stand, een lekkere Würst van Jeroen Meus of een pak verse frietjes. Of stop gerust even bij één van onze 20 foodtrucks.

Kuier gezellig door de festivalmarkt, geniet van een leuk optreden aan onze Accoustic Stage en ontdek één van de leuke standen van Disney Channel. Ontdek o.a. de Just Like Me! Dancebooth en ga op de foto met de echte cast van het populaire televisieprogramma. Kom kleuren aan de Descendants colour wall of vertel jouw verhaal in de opnamestudio van Disney Channel.

Family Tickets

Geloof het of niet, deze super leuke dag kan je met het hele gezin voor slechts 95 EUR beleven dankzij het Family Ticket! Je leest het goed: 95 EUR voor 2 volwassenen en 4 kinderen (6 t.e.m. 12 jaar). Mis dit uniek aanbod niet want de tickets zijn slechts beperkt beschikbaar.

Family tickets zijn beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster. Klik hier voor een lijst met handelszaken waar je ook Suikerrock tickets kan aanschaffen.

Auteur: Persbericht - Foto: logo