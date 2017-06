The Chart Validator : Natalia's nieuw album The Sound Of Me scoort in de Ultratop !

Met het succes van Liefde Voor Muziek (ook op cd), bewijst Natalia dat ze nog steeds één van de meest succesvolle zangeressen in Vlaanderen is. Met The Sound Of Me komt ze binnen op 3.

Zij is echter niet de hoogste binnenkomer, want die eer is voor London Grammar op 2.

We zien na zoveel jaren The Dinky Toys ook terug binnenkomen op 22 !

