‘Return to Sender’ zong een shakende Elvis Presley in 1962 in de film Girls! Girls! Girls! Met minstens evenveel vuur en overtuiging brengt de Amerikaan Dwight Icenhower dezer dagen zijn versie op het podium. Dwight had een zoon kunnen zijn van The King en dan praten we niet alleen over z’n uitstraling, maar vooral over z’n unieke stemgeluid. Volgend jaar keert 'The Elvis Concert 2018 - featuring his original musicians' terug naar ons land. Vrijdag 12 mei spelen ze in de Antwerpse Stadsschouwburg, één dag later in het Brugse Concertgebouw.



“Mijn God wat is ie goed. Je kon met je eigen ogen zien hoe Dwight bijna geen moeite had om de zaal in te pakken”, zegt de Nederlandse concertproducent en Elvis notoriteit Arjan Deelen. Als auteur van 2 succesvolle boeken (‘Elvis: 'Caught In A Trap’ en ‘Elvis: Walk A Mile In My Shoes’) over het leven van The King, weet hij waarover hij praat. “Dwight Icenhower (U.S.A.) neemt de lead vocals voor zijn rekening. Hij is al meerdere keren uitgeroepen tot de beste Elvis-imitator ter wereld. Hij ziet er niet alleen uit als de jonge Elvis, maar klinkt ook nog eens zo! De gelijkenis qua stem is zelfs zo groot, dat zelfs familieleden van Elvis werden 'beetgenomen' door de stem van Dwight.”



In 2017 is het 40 jaar geleden dat The King OF Rock and Roll stierf op 42-jarige leeftijd. Veel te jong, maar de muzikal erfenis die hij achterlaat blijft indrukwekkend. 'The Elvis Concert 2018 - featuring his original musicians' laat je kennismaken met de jonge Elvis. De Elvis waartegen vaders hun dochters wilden beschermen”, zegt Arjan Deelen als organisator, ambassadeur en notoire Elvis-fan. “Het publiek wordt teruggevoerd naar de periode van de echte rock 'n roll en wordt ondergedompeld in de opwinding en de energie van die allereerste wilde Elvis-shows. Geweldige klassiekers als 'Hound Dog', 'Suspicious Minds', 'It's Now Or Never', 'Blue Suede Shoes' komen op het podium weer tot leven.”



Naast showmaster Dwight Icenhower, zijn ook de vrienden én originele muzikanten uit de band van Elvis opnieuw aanwezig. Bob Lanning bijvoorbeeld, die achter de drums zat voor 63 concerten van Elvis. Hij is onder andere te horen op het album 'On Stage - February 1970'.



Op percussie hoor en zie je Eddie Graham aan het werk. Hij was te zien in de concertfilm 'That's The Way It Is' in 1970. Eddie en Bob vormden samen het hart van het ritmesectie in de band van Presley tijdens de vroege jaren '70. Nu, 45 jaar later, staan ze weer samen op het podium voor deze Europese tournee.



Na elk concert krijgt het publiek de kans om de muzikanten te ontmoeten, vragen te stellen, handtekeningen te laten zetten, of een selfie te nemen tijdens een meet & greet. Een unieke kans om kennis te maken met mensen die Elvis persoonlijk gekend hebben! Of, zoals een fan het stelde: "One handschake away from the King".



Tickets voor 'The Elvis Concert 2018 - featuring his original musicians' op vrijdag 12 mei in de Antwerpse Stadsschouwburg en zaterdag 13 mei in de Capitole in Gent, kan je bestellen op www.teleticketservice.com of op 070/25.20.20 (Max. €0,30/Min)/

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: affiche evenement