John Avildsen is overleden op 81-jarige leeftijd. Hij werd bekend als regisseur van onder meer Rocky en The Karate Kid. Voor Rocky, uit 1976, kreeg Avildsen een Oscar als beste regisseur, en de film kreeg ook de Oscar voor beste film. Ook The Karate Kid, uit 1984, werd ietwat onverwachts een hit.

Bron: de redactie.be - Auteur: Persbericht - Foto: hoes dvd