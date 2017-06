De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de Gereglementeerde Boekenprijs (GBP). Die wordt vanaf 1 juli 2017 effectief van kracht.

“De Gereglementeerde Boekenprijs is er op vraag van de sector gekomen om de boekenmarkt te ondersteunen. Die heeft het al vele jaren niet makkelijk”, aldus Minister Gatz. De Gereglementeerde Boekenprijs, die de prijs van een nieuw boek gedurende 6 maanden binnen bepaalde marges garandeert, moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden.”

Met deze realisatie voert de minister een afspraak uit het regeerakkoord uit. In december vorig jaar werd het decreet dat de Gereglementeerde Boekenprijs in het leven roept, in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Met dit uitvoeringsbesluit wordt de GBP vanaf 1 juli van kracht.

Auteur: Persbericht - Foto: logo

