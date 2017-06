Bellewaerde ontvangt elk jaar duizenden bezoekers die kunnen kennismaken met meer dan 250 verschillende diersoorten. De medewerkers van het park zorgen er ondertussen voor dat alle attracties in topvorm verkeren. Bellewaerde is klaar voor een nieuw pretparkseizoen en VIER toont in een vierde seizoen van De Wereld van Bellewaerde hoe het er achter de schermen aan toe gaat.

In de eerste aflevering zien we hoe het pretparkseizoen op zijn eind loopt en de laatste werkdag voor de medewerkers is aangebroken. Parkmedewerkster Lyndsey heeft het moeilijk omdat ze haar collega's vijf maanden zal moeten missen. Halloween wordt volop gevierd in het park en attractiebediener Daniël mag zich als horrorfan volledig uitleven. Natuurlijk wordt er ook al volop nagedacht over het nieuwe seizoen en het park beslist om 4 miljoen euro te investeren in een nieuwe attractie.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium