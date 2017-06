Ann Van Elsen versterkt voortaan het Joe-team. Ze zal deze zomer voor het eerst te horen zijn op de radiozender: vanaf maandag 3 juli 2017 neemt ze samen met Born Crain de ochtendshow over van het vaste Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. In het najaar zal Ann elke zaterdag- en zondagochtend presenteren op Joe.

“Ik hou van de positieve toon waarmee Joe de actualiteit en muziek aanpakt”, vertelde Ann Van Elsen vanmorgen bij Sven & Anke. “Ik werd hier op de radiovloer meteen omarmd, het is heel fijn om zo’n warm welkom te voelen. Ik zit zelf ook midden in de doelgroep van Joe. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om radio te maken voor hen.”

Sven en Anke vertelden vanmorgen dat ze blij zijn dat ze de luisteraars in veilige handen kunnen achterlaten bij Ann en Born als zij vakantie hebben. “We zullen nog moeten ontdekken of dat inderdaad zo veilig is. Ik ben alvast heel blij dat ik kan zeggen dat ik deze zomer elke dag wakker mag worden naast Ann Van Elsen”, lachte Born vanmorgen.

Robin Vissenaekens, hoofdproducer Joe, is heel erg blij met de komst van Ann en Born: “Ann is een toffe madam die heel goed begrijpt waar onze luisteraars mee bezig zijn. Samen met Born, een dj die muziek letterlijk in- en uitademt, hebben we twee nieuwe gepassioneerde entertainers in huis die graag radio maken en die zeer goed passen naast onze sterke duo’s Sven & Anke en Raf & Rani. Zo zetten we maand na maand stappen om onze luisteraars elke dag te prikkelen.”

Ann maakte hiervoor acht jaar radio bij MNM. Vanaf 2009 presenteerde ze samen met Dave Peters de Ann & Dave-Show en de voorbije jaren nam ze De Ultratop50 voor haar rekening. Born presenteerde de afgelopen 3 jaar bij Qmusic: na De Hitdokter en De Zesde Dag met Arne Vanhaecke presenteerde hij het afgelopen jaar alleen.

Bron: Joefm - Auteur: Persbericht - Foto: JoeFM