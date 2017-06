Sinds de aankondiging van de komst van Cirque du Soleil naar Brussel met hun nieuwste show TOTEM, vliegen de tickets de deur uit. Cirque heeft dan ook besloten langer in Brussel te blijven. De iconische Grand Chapiteau zal van 31/08 tot en met 29/10 opgesteld staan op de Heizel in Brussel (op de parking tegenover Paleis 12). Hierdoor blijft Cirque bijna drie weken langer dan gepland. Dit zal ook meteen de enige verlenging zijn! Na Brussel reist de voorstelling door naar Madrid.



Rijk aan kleuren en vol visuele verrassingen, verrast TOTEM een publiek van alle leeftijden, met de vele acrobatische disciplines, die de aandacht vestigen op de eindeloze mogelijkheden van het menselijke lichaam en geest.



Tickets zijn te bestellen via de website www.cirquedusoleil.com/amaluna of telefonisch via het gratis nummer 00 800 15 48 0000 / vanaf mobiel 26 20 04 81

Auteur: Persbericht - Foto: logo