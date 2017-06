Actrice Brooke Shields keert na 37 jaar weer terug als model voor Calvin Klein. De 52-jarige actrice zal binnenkort te zien zijn in een nieuwe campagne van het modemerk, zo meldt Page Six. De nieuwe creatieve directeur van Calvin Klein, Raf Simons, gaf tijdens de presentatie van zijn nieuwe collectie in februari al een knipoog aan Shields, die prominent op de eerste rij zat. Wanneer de nieuwe reclamecampagne met de actrice te zien is, is nog niet bekend gemaakt.

Auteur: Persbericht - Foto: logo