Miss Batjesprinses werd in 2016 nieuw leven ingeblazen door Yana Parmentier-Leman. Na een onderbreking van 25 jaar is men in 2017 aan de tweede hernieuwde editie toe. “De Batjesprinses is in onze regio één brok historie”, vertelt finaliste Shauni Vermeulen ons. “Vorig jaar werd deze verkiezing na een onderbreking van 25 jaar nieuw leven ingeblazen door Yana Parmentier-Leman. Het is een beetje een no-nonsense verkiezing. Net dat aspect sprak me daarin fel aan. De eerste editie heb ik op de voet gevolgd. En het sprak me gewoon aan om na twee Miss Shopping Flanders-deelname hier mijn kans te wagen. Hier is er geen druk om een bepaald bedrag aan sponsorgeld te halen. Hier kan je nog echt plezier beleven. De ideale maten tellen hier niet. Hier is men op zoek naar een ambassadrice voor een bepaalde regio. Op 24 juni is het de grote finale. Momenteel zijn we volop bezig aan de laatste loodjes van heel het parcours. En ik koester veel ambitie in deze wedstrijd. Dit is mijn derde Missverkiezing. En ik zou dolgraag de top drie halen. Hopelijk is mijn derde keer de goede keer.”

Getrouwde Miss-finaliste

In Missenland is niet getrouwd zijn een regel. “Niet bij Miss Batjesprinses”, glimlacht de in 2016 gehuwde Shauni. “Er is momenteel zelfs een zwangere kandidate bij. Het maakt de organisatie niet uit of je getrouwd bent of zwanger bent. En wat mijn man betreft .. Akkoord, hij ziet me nu iets minder. Maar hij is en blijft mijn allergrootste fan (lacht).”

Je kan Shauni altijd volgen via haar Facebookpagina. Hiermee geef je haar een duwtje in de rug bij de publieksprijs:

https://www.facebook.com/Finaliste-07-Miss-Batjesprinses-2017-Shauni-Vermeulen-1294165453985923/?pnref=story.unseen-section

Auteur: Bart Liekens - Foto: Kurt Maddens