Sprookjes zijn eeuwig. En je kan er altijd opnieuw van genieten. En Sara was in 2007 zeker een sprookje. Honderdduizenden fans volgden toen maandenlang de transformatie van het lelijke eendje Sara in een mooie zwaan. Ze zagen hoe ze ging werken voor een modebedrijf, hoe ze viel voor rijkeluiszoon Simon en uiteindelijk met hem trouwde.

Sara was de eerste telenovela op VTM, en is nu heel de zomer opnieuw gratis te zien via vtm.be en de VTM-app. En dit keer kan je als kijker echt Sara binge-watchen, want in één keer staan al meteen de eerste 125 afleveringen online. Per dag zullen er vijf bijkomende afleveringen beschikbaar zijn. Zo kunnen oude én nieuwe fans deze zomer alle 200 afleveringen van Sara bekijken, waar en wanneer ze dat willen.

Sara was niet alleen een sprookje op het scherm, de telenovela was ook de kickstart van de carrière van hoofdrolspeelster Veerle Baetens. Na Sara maakte ze o.a. Code 37 en begon ze aan een indrukwekkende filmcarrière vol internationale bekroningen. En je ziet in de reeks ook andere populaire acteurs aan het werk zoals Sandrine André, Kürt Rogiers, Lotte Pinoy en Ivan Pecnik.

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm