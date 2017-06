Nadat zijn collega-studenten van de 'Robert Abigail Academy' , 13 amps (Amber Broos - 14 jaar) en Double DaZZle (Jenten Lefever en Thomas De Keyzer - 19 jaar), die met ‘Living On The Right Side’ en ‘On A Trip’ reeds hun singles met mentor Robert Abigail uitbrachten, is het nu aan de 16-jarige Oost-Vlaamse dj Partycapture (Arthur Van Schandevijl). Met het vlot in het oor liggende ‘Summer Nights’ leveren Partycapture en Robert Abigail alvast een ideale soundtrack voor de zomer!



“Ik wou een zomerse plaat maken en zo ben ik ertoe gekomen om iets te doen met een piano en zomerse geluiden. Nadat ik met Robert mijn idee had doorgenomen, heeft hij mij een vocal bezorgd en zo hebben we het concept verder uitgewerkt tot een track. Ik ben er ongeveer een maand mee bezig geweest, vooraleer ik vond dat de vibe van ’Summer Nights’ helemaal goed zat.”, zegt een enthousiaste Arthur.



‘Summer Nights’ van Partycapture feat. Robert Abigail is via volgende link beschikbaar op Spotify, Youtube, iTunes en Apple Music: https://fanlink.to/partycapture



Volg Partycapture op Facebook: https://m.facebook.com/partycaptureofficial/

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single