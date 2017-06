De zomer is officieel begonnen. Tijd voor ontspanning en die begint zondagnamiddag om 17.00 uur op de Grote Markt van Wetteren met de eerste 'Feest op het Plein'. Gastheren De Romeo’s spelen met hun liveband hun grootste hits, aangevuld met een massa meezingers en klassiekers.



Het trio brengt per voorstelling drie gastartiesten mee. Wie dat zijn wordt niet op voorhand bekend gemaakt.



De eerste 'Feest op het Plein' vindt plaats op zondag 25 juni, om 17.00 uur op de Grote Markt van Wetteren. Naast de optredens van De Romeo’s en hun verrassende gastartiesten, kan het publiek er ook nog leuke prijzen winnen. De 'Feest op het Plein'-karavaan trekt op 1 juli naar Zwevegem, op 2 juli naar Tienen, 16 juli staan ze in Deinze en op 14 augustus wordt het feestje afgesloten in Kalmthout. Alle optredens zijn gratis.



Meer info over deze Benelive evenementen kan je vinden op www.feestophetplein.eu



HIER kan je de tv-spot bekijken van 'Feest op het Plein'.



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: affiche evenement