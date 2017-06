Hard dance is HOT. De hype rond het door sommigen gewraakte ‘Kind van de duivel’ is het spreekwoordelijk topje van de ijsberg, maar het jarenlange succes van events als The Qontinent, Reverze en de Q-Dance stage op Tomorrowland, zijn al langer een bewijs dat ook een nieuwe generatie deze muziekstijl meer dan kan smaken. De 22-jarige dj/producer Robert Falcon pakt voor z’n nieuwe release ook uit met de stevigere beats én kan daarvoor rekenen op de expertise van een ware hard dance-legende. ‘Warrior’ is een collab Mark With a K, al bijna 2 decennia dé Belgische referentie in de hard dance in binnen- en buitenland.



Drukke tijden alleszins voor Robert Falcon in aanloop naar zijn Tomorrowland-tweedaagse Boom/Dubai eind juli, want onlangs releaste hij samen met de Chinese dj-sensatie Carta de track ‘Love Shouldn’t Be So Hard’ bij Spinnin’ Records en vorige week bracht hij ook de eerste single van het jonge dj-duo Mabryx (met oa Maxime Vermeiren) uit op zijn eigen label Black Planet Recordings.



Dit weekend staan zowel Robert Falcon als Mark With a K op het Sunrise Festival in de Lilse Bergen en op 1 juli draait Falcon ook voor het eerst in China, in een club in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei.



Ook Mark With a K staat een drukke zomer te wachten met meer dan 40 shows op alle grote festivals in binnen- en buitenland, waaronder Tomorrowland, Hype O Dream en Defqon 1. Daarnaast werkt Mark aan een nieuw album, waar unieke samenwerkingen op zullen verschijnen. Naast collega DJ’s, werkt hij ook samen met een grammy nominated zangeres uit de USA.



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single