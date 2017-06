Exact 18 dagen geleden begonnen ze eraan. Peter Van de Veire, Julie Van den Steen en Sander Gillis stelden zichzelf volledig ter beschikking van studerend Vlaanderen. Vanavond om 19.00 uur, na 443 uur live radio maken, zit hun werk erop. Met muziek, advies en de fysieke steun van het Marathonradio Rescue Team - Eva Daeleman en Tom De Cock - steunden ze studenten in heel Vlaanderen. Zelfs de koning kwam langs in het Marathonradiohuis in Leuven om een kijkje te nemen en de blokkende studenten een hart onder de riem te steken. Op vrijdag 30 juni blikken de MNM-dj's terug tijdens Marathonradio: Het Rapport en horen ze graag hoe al 'hun studenten' het ervan afgebracht hebben.

