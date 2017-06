Slapen in de jungle & een emotioneel weerzien in Ex on the Beach: Double Dutch

Je weet wat ze zeggen: 'The chase is better than the catch'. Terwijl het vorige week nog hot and happening was tussen Jeffrey en Chiara, lijken de vlinders meer ééndagsvliegen te zijn. En dit lijkt voor meer singles aan de orde te zijn. Mr. Steal Your Girl Altin mag op date met Esmee is zijn ex Hannah allesbehalve gerust gesteld. Ze laat weten aan Esmee dat hij off-limits is en daar is alles mee gezegd toch...? Om een beetje te relaxen worden Hannah en Sharon op een meidendagje gestuurd, althans, dat denken ze! De tablet is dichterbij dan ze denken om een EXtra duit in het zakje te doen.

Wanneer de spanning op zijn hoogst is, vindt de Tablet of Terror het de hoogste tijd om twee singles er even tussenuit te sturen. Jordi mag samen met een dame een nachtje doorbrengen in de jungle, maar al gauw blijkt dat hij nou niet echt een natuurliefhebber is.

Terwijl Jordi een toch wel wat ongemakkelijke date de nacht tussen olifanten proberen te overleven onder zijn 'klampoe', mogen de rest van de singles even stoom afblazen in een van de dikste beach clubs. Iedereen heeft het naar zijn zin, maar dit duurt natuurlijk nooit erg lang. Wanneer Jeffrey alleen nog maar oog heeft voor Rosalie, is voor Chiara het feestje snel afgelopen. Terwijl iedereen nog in de feestsfeer is, is de volgende ex al gearriveerd. De kaarsen en rozenblaadjes zijn uitgestrooid en het belooft voor de verandering een emotioneel weerzien te worden voor een van onze EOTBDD'ers.

Het programma heet geen 'Romantiek on the Beach' en daarom is het tijd om weer wat singles naar het strand te sturen. Welke ex van Simo, Hannah of Altin laat het strand trillen bij aankomst? Je ziet het a.s. zondag om 22.00 uur in de zevende aflevering van Ex on The Beach: Double Dutch exclusief op MTV!

Bron: Mtv - Auteur: Persbericht - Foto: logo