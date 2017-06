Dit jaar presenteren we een nieuw festival: 'Het Nieuwe Westen'! Het Nieuwe Westen is een off-festival en biedt 10 dagen muzikale en literaire ontdekkingen aan vóór en tijdens Festival Dranouter. Ons zomerfestival speelt zich af in een prachtige regio en met Het Nieuwe Westen bieden we het publiek het perfecte alibi om meerdere dagen in de regio te verblijven en enkele pareltjes te ontdekken.

Wat dacht je van verwondering tijdens Kunstenfestival Watou, heerlijke klanken (en bieren) proeven in brouwerij Kazematten, akoestische klanken in een bunker onder de Kemmelberg of unieke lezingen en verhalen op toplocaties in de Westhoek?

Dankzij de samenwerking met WPG uitgeverij krijgt Het Nieuwe Westen een mooi literair luik! Matthias Declercq brengt het relaas van zijn debuut 'De Val' in De Kinderbrouwerij, Jeroen Olyslaegers leest voor uit 'Wil' (zijn oorlogsroman die bekroond werd met de Fintro literatuurprijs), Martena Duss zet in een workshop 'Het grote receptenboek tegen verveling' om in de praktijk en Lara Taveirne licht reeds een tipje van de sluier van haar nog te verschijnen nieuwe roman ‘Kerkhofblommestraat’.

De feeëriek beschilderde éénpersoonsconcertzaal van Pigeon on piano vormt het hart van Het Nieuwe Westen tijdens Festival Dranouter en is steeds de plaats van afspraak, vandaar uit neemt de bus het publiek mee naar een verrassende locatie! Dirk Blanchart presenteert het beste uit zijn oeuvre in Brouwerij De Kazematten, Geronimo en Aurélie Dorzée & Tom Theuns gaan ondergronds in de Kemmelse commandobunker.

Blow brengt onweerstaanbare hooks en jazzy ritmes, Lee Anderson laat zijn uitgepuurde melodieën resoneren in de wijngaarden van Entre-Deux-Monts, Estbel en Faran Flad experimenteren met folkklanken en Eli Goffa imponeert met zijn indrukwekkende mélange van Americana, roots en soul!

Tijdens Festival Dranouter is deelnemen aan Het Nieuwe Westen enkel mogelijk voor wie een festivalticket heeft, maar alle dagen daarvoor kan iedereen inpikken. Tickets kopen is wel steeds nodig want sommige locaties hebben een beperkte capaciteit. Het Nieuwe Westen komt tot stand met steun van Provincie West-Vlaanderen, WPG uitgeverij, Toerisme Poperinge, Toerisme Heuvelland, Brouwerij Kazematten, Kunstenfestival Watou en de eigenaars en beheerders van verschillende locaties in de regio.

Ontdek het allemaal via www.hetnieuwewesten.be!

