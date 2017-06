Chef in je Oor: Vanaf maandag 26 juni op VIER

Twee topchefs, twee keukens, twee hopeloze keukenklunzen en twee microfoons. Dat zijn de ingrediënten van deze spannende kookwedstrijd waarin de klunzen het tegen elkaar opnemen. In één uur tijd moeten ze een heerlijk gerecht op tafel toveren. Ze krijgen daarbij de hulp van een topchef, maar die zet zelf geen stap in de keuken. Alle communicatie verloopt via een microfoon en een oortje. Presentator Gert Verhulst staat letterlijk tussen twee vuren: hij moet de gemoederen van twee competitieve chefs én twee absolute keukenklungels bedaren.

De eerste culinaire vendetta wordt uitgevochten tussen de Italiaanse chef Peppe Giacomazza en chocolatier Dominique Persoone.

Vanaf maandag 26 juni op VIER.

Telkens van maandag t.e.m. donderdag om 19u55.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium