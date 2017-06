De ticketverkoop voor #Throwback Thursday in het Sportpladijs blijft hard gaan! De eerste show was in een mum van tijd uitverkocht. Deze ochtend om 9u00 gingen de laatste beschikbare tickets voor de 2e show in verkoop en in minder dan 5 minuten was ook die helemaal uitverkocht. Daarom hebben Ketnet en Studio 100 beslist om nog een extra show aan te kondigen op maandag 4 december 2017. Tickets voor de show zijn vanaf nu te koop.



Als de derde show ook volledig uitverkocht is wordt er opnieuw een wachtlijst aangelegd. Mensen die geen tickets kunnen bemachtigen kunnen zich dan ook best op deze wachtlijst registreren.



Het evenement #Throwback Thursday in het Sportpladijs is een co-productie van Ketnet en Studio 100 naar aanleiding van 20 jaar Ketnet.



Info & tickets via www.throwback.be

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement