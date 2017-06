Dit jaar is het exact dertig jaar geleden dat de ‘Koning van de wals’, André Rieu, zijn zestigkoppige Johann Strauss Orkest in zijn thuisstad Maastricht oprichtte. Daarom treedt Rieu zaterdag 22 juli om 19u45 en zondag 23 juli om 14u45 op via satelliet in de Belgische Kinepolis bioscopen. De wereldberoemde violist, dirigent en componist trakteert hierbij muziekliefhebbers op een van de populairste klassieke muziekevenementen van de Benelux en ver daarbuiten. Speciaal voor de dertigste verjaardag zal niemand minder dan de Nederlandse komiek André van Duin de presentatie van de volledige bioscoopshow op zich nemen en, exclusief voor de bioscoopbezoekers, een interview afnemen met André Rieu wanneer hij van het podium stapt.

Van een klein groepje musici, die repeteerden in het klaslokaal op de basisschool van André Rieu’s zoon, tot stadions en concertgebouwen over de hele wereld: André Rieu’s zestigkoppige Johann Strauss Orkest, dat dit jaar exact dertig jaar bestaat, heeft al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het concertconcept is uitgegroeid tot een vast item op iedere evenementenkalender. Het openluchtconcert vindt op het Vrijthof plaats in het middeleeuwse decor van Maastricht, de thuisstad van de Nederlandse maestro.

“Met een optreden vol humor, plezier en emotie mikt de internationale ster op muziekliefhebbers van alle leeftijden,” zegt Leendert Vanden Heule, Junior Product Manager bij Kinepolis België, “André Rieu blijft groeien in populariteit en elk jaar wordt de omvang van de productie groter en beter dan de vorige. Met 29 camera's en de nieuwste dronetechnologie, maken we van een wereldconcert een intieme en comfortabele ervaring die ook samen met andere André Rieu fans beleefd kan worden. Voor het eerst wordt het concert gepresenteerd door de Nederlandse showbizzduizendpoot André van Duin. Hij zal het concert ook afsluiten met een exclusief interview met André Rieu. Dit is een uniek moment om naar uit te kijken.”

De Maastrichtconcerten zijn de meest succesvolle concerten van het jaar voor André Rieu. Vorig jaar leidde dit tot nieuwe verkooprecords in verschillende landen en zakten vele fans uit zeventig verschillende landen af naar de Nederlandse stad. Meer dan 200.000 cinemabezoekers woonden wereldwijd de uitzending bij op groot scherm.

‘André Rieu’s 2017 Maastricht Concert’ gaat door in Kinepolis Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Oostende, Imagibraine en Liège. Een ticket kost €13,75 (€11,75 met de Kinepolis Student Card) en is te verkrijgen via de Kinepolis website.

Auteur: Persbericht - Foto: logo