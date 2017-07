Wat als je zo rijk bent dat je de hele opvoeding van je kinderen kan uitbesteden? Wat vroeger alleen maar gangbaar was in adellijke en koninklijke middens, is vandaag ook voor veel nieuwe rijken vanzelfsprekend geworden. Ze betalen een legertje personeel om voor hun kinderen te zorgen. Een chauffeur, een kok, een privéleraar, een stylist en zelfs een expert in zindelijkheidstraining: je kan het zo gek niet bedenken of er is wel ergens een rijk gezin dat er beroep op doet. Telefacts Zomer, met Julie Colpaert, kijkt op dinsdag 27 juni binnen bij een aantal families die fortuinen uitgeven om zo min mogelijk ouderlijke taken zélf te moeten opnemen.

Elke ochtend brengt Mo de kinderen van Nina Naustdal naar school, vanzelfsprekend in een peperdure Bentley. Mo is behalve chauffeur, tegelijk ook de bodyguard van de twee meisjes. “Ik breng hen naar school en naar hun activiteiten na school. Je wie niet wie er allemaal rondloopt. Je hoort elke dag enge verhalen.” Mama Nina is modeontwerpster, multimiljonair en altijd druk bezig. Te druk eigenlijk om mama te zijn. “Ik betaal 220.000 euro per jaar aan personeel om mijn gezin draaiende te houden. De kinderen begrijpen dat mama en papa ook niet alles kunnen doen”.

En het kan zelfs nog gekker. Amanda Jenner verdient de kost als ‘potjestrainster’, ze helpt ouders met het zindelijk maken van hun kinderen. “Ze noemen me de potjesmevrouw, wat ik wel leuk vind. Ik ben de enige potjestrainster in het Verenigd Koninkrijk. Bij de meeste kinderen duurt het drie dagen. Ik vraag er 2.200 euro voor.”



