Met meer dan 750.000 doden per jaar op zijn geweten is de mug met afstand het gevaarlijkste dier op aarde. En deze aantallen dreigen veel hoger te komen te liggen nu de besmettelijke muggen zich steeds verder over de wereld verspreiden. Recente uitbraken van ziektes als zika, malaria, dengue, gele koorts, chikungunya en het westnijlvirus laten zien hoe eenvoudig de kleine mug voor grote gezondheidsschade kan zorgen. Dat deze dodelijke muggen op steeds meer plaatsen opduiken, komt zowel door de toegenomen globalisering en wereldwijd transport als door de opwarming van de aarde, waardoor de tropische moordenaars op meer plekken kunnen overleven. De ‘Discovery Impact’ documentaire Mosquito luidt de noodklok over deze ontwikkeling die zonder een gezamenlijke internationale aanpak tot een historische pandemie zou kunnen leiden. De schokkende en ontroerende documentaire, met de voice-over van acteur Jeremy Renner, wordt gelijktijdig in 220 landen uitgezonden en praat met slachtoffers en experts, onder wie ook de Nederlandse medisch entomoloog en muggenexpert Bart Knols en Bill Gates, co-voorzitter van de Bill & Melinda Gates Foundation. Mosquito is op donderdag 6 juli om 21:25 uur te zien bij Discovery en wordt reclamevrij uitgezonden.



Klimaatverandering zorgt ervoor dat tropische muggen nu in staat zijn om te overleven op plekken waar dat voorheen nooit kon, zoals in Florida en Texas, en zelfs zo noordelijk als Washington D.C. en New York. En door het toegenomen transport van mensen en goederen is het voor muggen een kleine moeite om overal ter wereld te komen. Zo brengen ze nu ziektes als zika, dengue en gele koorts naar nieuwe plekken op de wereld die daar niet op voorbereid zijn. De aangrijpende documentaire is gefilmd op vier continenten en praat met zowel experts als met de mannen, vrouwen en kinderen die in voortdurende angst leven dat een volgende beet dodelijk kan zijn.



Een van de experts die aan het woord komen is de Nederlander Bart Knols, medisch entomoloog en werkzaam voor een organisatie die de malaria in Afrika probeert terug te dringen. Knols, die zelf al negen keer malaria heeft gekregen en bijna zijn vrouw aan de ziekte verloor, zegt wel ‘25 redenen te weten’ om met zijn gevaarlijke werk in Afrika te stoppen. “Maar dan zie ik de mensen onder mijn ogen doodgaan en dan weet ik weer wat mijn missie in het leven is.”



De documentaire past bij de missie van Discovery om de nieuwsgierigheid van kijkers aan te wakkeren, een dialoog te starten en om aan te zetten tot actie op het gebied van kritieke onderwerpen. Mosquito laat zien dat grote stappen nodig zijn om deze urgente bedreiging aan te pakken. “De wereld is niet voorbereid op hoe het muggenprobleem zich aan het ontwikkelen is”, zegt ook Bill Gates, oprichter van Microsoft. “Geen enkel land of NGO kan in zijn eentje de snelle verspreiding van muggen en de ziektes die zij met zich meedragen tegenhouden. De uitbraak van ziektes via muggen vereist dat de leiders en de grote denkers overal ter wereld samenwerken om een wereldwijde aanpak te ontwikkelen.”



Hoe snel het kan gaan blijkt uit de verspreiding van het zika-virus. De eerste menselijke besmetting werd in 1967 vanuit Afrika naar Maleisië overgebracht. Veertig jaar later breekt het Zika virus uit in Micronesië, waarna het virus zich verder verspreid van de Pacific eilanden naar Brazilië in 2014. De eerste melding in Puerto Rico was in december 2015, een jaar later hadden 34.000 mensen deze ziekte. En inmiddels lopen 2,5 miljard mensen het risico om besmet te worden met alleen al dit virus. Deze alarmerende cijfers zijn een voorbode over wat kan gebeuren als we niet wereldwijd de handen ineenslaan en actie ondernemen.



En hoewel het aantal ziektegevallen van malaria en gele koorts de afgelopen jaren is afgenomen, is in die gebieden nog steeds niemand veilig. Aangrijpend is het verhaal in de documentaire van een Afrikaanse man die een ziekenhuis bezoekt met zijn doodzieke zoon die ondanks een muggennet toch malaria heeft opgelopen. Uitermate treurig zijn ook de beelden van een jonge Braziliaanse moeder die al een baby met het zikavuirus heeft en nu bang is dat ook haar ongeboren kind de ziekte zal oplopen.



Ook is er een gesprek met een moeder uit New York die het westnijlvirus opliep in haar eigen buurt. “Ik had nooit gedacht dat dit mij zou kunnen overkomen in deze moderne maatschappij”, zegt ze. “Het is alsof je Russisch roulette speelt en hebt verloren.” Een jong koppel uit Miami dat een baby verwacht, wil zelfs geen enkel risico nemen en heeft zichzelf in quarantaine gezet gedurende de zwangerschap, omdat ze bang zijn voor het zikavirus. Ze zijn gefrustreerd dat de overheid te weinig doet. “Ze hebben gefaald”, aldus de aanstaande vader. “Ze dachten dat het fantasie was. We zagen het allemaal aankomen, maar zij hebben geweigerd ons te helpen.”



Tom Frieden, voormalige directeur van een centrum voor ziektepreventie, benadrukt in de docu nogmaals de ernst van de zaak: “Er zijn zoveel ziektes die verspreid kunnen worden door muggen. We moeten nieuwe, betere en gezamenlijke manieren bedenken om de mug te stoppen en ons te beschermen tegen niet alleen zika, maar ook voor wat er mogelijk nog gaat komen.”



