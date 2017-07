Deze zomer nodigt Canvas alle filmliefhebbers drie keer per week uit voor een filmvoorstelling, wekelijks in een andere stad en provincie. De première van Cinema Canvas is voor Kortrijk. Canvas is er zelfs twee weken na elkaar te gast bij VZW Bolwerk, telkens op woensdag, donderdag en vrijdag, vanaf woensdag 5 juli.

Op elk van die dagen wordt een kwaliteitsfilm vertoond die werd gekozen door een bekende filmliefhebber. Die leidt de film ook zelf in, samen met een andere filmkenner en presentator Michaël Pas. De films worden geprojecteerd op een groot scherm in een sfeervolle setting en met alles erop en eraan, van foodtruck tot zomerbar. De film en het gesprek vooraf zijn ook te zien op Canvas.

Het programma van Cinema Canvas in Kortrijk ziet er zo uit:

Woensdag 5 juli: One Flew over the Cuckoo's Nest - De keuze van Jan Eelen.

Donderdag 6 juli: The Searchers - De keuze van Johan Heldenbergh.

Vrijdag 7 juli: Me and You and Everyone We Know - De keuze van Patricia Toye.

Woensdag 12 juli: Jaws - De keuze van Erik Van Looy.

Donderdag 13 juli: Fight Club - De keuze van Tim Van Aelst.

Vrijdag 14 juli: Babel - De keuze van Dorothée Van Den Berghe.

Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Maar het aantal plaatsen is beperkt en je moet wel vooraf inschrijven via www.Canvas.be. Daar vind je ook alle informatie over de locaties, de films, gasten, presentatoren, experten en nog veel meer.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: logo