De sympathieke Nederlandse rapper Gers Pardoel, die in Vlaanderen zijn populariteit nog zag toenemen door zijn deelname aan het programma ‘Liefde voor muziek’, geeft op 17 maart in de Lotto Arena een uitgebreid concert voor al zijn fans.



Gers Pardoel werd in 2009 zowel in Nederland als in Vlaanderen bekend door zijn succesvolle samenwerking met The Opposites op de single ‘Broodje Bakpao’. In november 2011 bracht hij zijn debuutalbum ‘Deze wereld is van jou’ uit, dat bekroond werd met platina. Zijn roem nam nog grotere proporties aan na de release van de single ‘Ik neem je mee’, die in Nederland de grootste Nederlandstalige hit werd in de Mega Top 50. Ook het nummer ‘Bagagedrager’ (met Sef) kon zowel in Nederland als in Vlaanderen op bijzonder veel succes rekenen. Gers Pardoel werkte samen met Marco Borsato en schreef en zong met Guus Meeuwis het nummer ‘Nergens zonder jou’. Met Doe Maar nam hij het nummer ‘Liever dan lief’ op. In 2014 verscheen zijn tweede album ‘De toekomst is van ons’.



Gers groeide uit tot Neerlands trots, wat onder meer werd bewezen door zijn optreden in september 2014 tijdens het nationale herdenkingsconcert The Bridge to Liberation in Arnhem en zijn ambassadeurschap bij de Bevrijdingsfestivals. Op 27 april 2017 trad hij op voor de koninklijke familie tijdens Koningsdag in Tilburg.



Ook naast het podium laat Gers zich van zijn goede kant zien, als ambassadeur van het project ‘Villa Pardoes’, waar Nederlandse en Vlaamse gezinnen met een ziek kindje kunnen genieten van een onbezorgde vakantie.



In Vlaanderen was hij al een graag geziene gast op menig festival, maar de liefde van het Vlaamse publiek laaide helemaal op toen Gers dit voorjaar deelnam aan het derde seizoen van het vtm-programma ‘Liefde voor muziek’. Hierin coverde hij op een geniale en eigenwijze manier hits van de andere deelnemers Natalia, Josje Huisman, Isabelle A, Lady Linn, Bart Peeters en Clouseau. Gers werd de absolute revelatie van het programma en zag zijn pittige vertolkingen beloond met zes noteringen in de Top100 van iTunes.



Maar ook al voor zijn verschijning in Liefde voor Muziek kon Gers Pardoel al veel Vlaamse muziekliefhebbers bekoren met zijn recht uit het hart gecomponeerde liedjes. Op de laatste concertreeks van Clouseau in het Sportpaleis charmeerde hij als verrassingsgast de 75.000 bezoekers met zijn ontwapenende glimlach en opzwepende nummers. Hij verzamelde intussen 8 noteringen in de Ultratop. Met ‘Ik Neem Je Mee’ stond hij zomaar eventjes 34 (!) weken in deze lijst van best verkopende artiesten in Vlaanderen. Ook met Louise en Bagagedrager scoorde hij top 10 hits. En zijn recentste ‘worp’ (Valuta) werd meteen door diverse radiostations opgepikt. Aan het tempo dat Gers nummers produceert, kan het niet anders dan dat we de komende maanden nog zullen kunnen genieten van nieuwe liedjes van deze begenadigde rapper/songschrijver.



Gers Pardoel; “Het is echt heel prettig om als Nederlander te mogen genieten van de warmte van het Vlaamse publiek. De manier waarop ze mijn muziek omarmen voelt als waardering. Ik kijk daarom enorm uit naar het eerste echt grote concert dat ik zal mogen geven in de Lotto Arena in Antwerpen. Alleen al van de energie die ik op concerten mag ontvangen van mijn Vlaamse fans, kan ik de hele wereld aan. Ze zullen in de Lotto Arena het beste in mij naar boven halen. Samen met mijn band zullen wij een unieke show neerzetten. Ik kan niet wachten tot 17 maart!”



Na een denderende theatertournee in het voorjaar en met al deze hits onder de arm hoeft het dan ook niet te verbazen dat voor hem nu de heel grote podia wachten in Vlaanderen. Op 17 maart zet hij alvast een volgende stap in zijn succesvolle carrière met een concert in de Lotto Arena in Antwerpen.



GERS PARDOEL – Lotto Arena, zaterdag 17 maart om 20 uur. Kaarten kosten 24, 29, 34 en 39 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 29/06/2017 14:00 via Tele Ticket Service 070/345.345 (max. 0,30 euro/min.), vanuit Nederland: 0900-45.000.45 (0,45 euro/min.) of www.teleticketservice.com.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single