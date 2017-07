De Nederlandse rapper is de headliner op de affiche van de 11de editie van Swingin’Hulsen. De bekendste hits van de Nederlandse volksheld zijn Broodje Bakpao, dat hij opnam samen met The Opposites, en vooral “Ik neem je mee”. Op basis van het interne puntensysteem van de Nederlandse Top 40 werd “Ik neem je mee” vier jaar geleden zelfs uitgeroepen tot de grootste Nederlandstalige hit ooit in de Nederlandse hitparade.

Gers Pardoel is dit jaar overigens ook te zien geweest op de Vlaamse televisie in het populaire VTM-programma “Liefde voor Muziek”, samen met onder meer Natalia, Lady Linn en Clouseau. "Stiekem hadden we gehoopt dat de nieuwe reeks veel lof zou oogsten, want dan gaan ongetwijfeld nog veel meer fans naar Hulsen willen komen om hem in het echt te zien." Dat is ook gelukt, wan Gers gaf een zeer goede indruk in het programma en haalde er enkele mooie hitjes boven.

Verder staat ook o.a. “STAVAST” (ex-Heideroosjes) met Marco Roelofs, DogHouse Rose, The Skadillacs, PiepKlein en John Clearwater op het programma

Het gratis festival Swingin’Hulsen vindt plaats op 4 en 5 augustus op het marktplein van Balen-Hulsen. Het evenement is de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de grootste muziekfestivals van de Kempen.

Swingin’Hulsen, een openluchtfestival, voorziet bij zijn 11 editie op vrijdag 4 augustus een tribute-night en heeft ook meteen drie grote namen kunnen strikken: niemand minder dan LED ZEPPELIN, DOE MAAR en BRYAN ADAMS.

Voor een goed begrip: het zijn niet de echte rockhelden die op vrijdag 4 augustus komen, maar wel drie gerenommeerde tributebands. “Tributebands brengen een perfecte imitatie van grote internationale sterren. In onze omliggende landen zijn ze al razend populair, maar bij ons is het concept nog minder bekend”

“Wees gerust, “Summer of 69” van Bryan Adams, “32 jaar” van Doe Maar of “Stairway to Heaven” van Led Zeppelin: al die bekende hits klinken helemaal perfect. Je gaat het verschil niet horen met het origineel. “

Een voordeel van deze formule is dat we de bezoekers een liveprogramma kunnen bieden met echte topmuziek en herkenbare hits die iedereen kan meezingen. Ambiance verzekerd.

Swingin’Hulsen is een tweedaags totaalfestival, met animatie, lekker eten en drinken en veel livemuziek: Top-tributebands op vrijdag en een mengelmoes van topmuzikanten op zaterdag.

Meer info op: www.swinginhulsen.be

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement