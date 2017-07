Vanaf 1 juli gaat Radio 1 voluit voor informatie, sport en muziek in een zomerse verpakking. De traditionele zomerse sterkhouders blijven, met elke middag Sporza Tour en #weetikveel tussen 12 en 13 uur, maar deze zomer pakt Radio 1 ook uit met een aantal nieuwe programma’s en stemmen.

Dubbelbloed

Layla El-Dekmak is een gloednieuwe stem op Radio 1. Ze werkt al een tijdje achter de schermen bij Nieuwe Feiten, maar maakt nu haar radiodebuut met Dubbelbloed. Elke week ontvangt ze een ‘dubbelbloed’: mensen die door hun familiegeschiedenis muzikaal beïnvloed zijn door twee of meerdere culturen. Layla, die zelf een dubbelbloed is, gaat op ontdekkingsreis doorheen de muzikale en culturele invloeden van de gast. Het idee voor Dubbelbloed komt uit de koker van de Antwerpse dj Merdan Taplak, zoon van een Turkse vader en een Belgische moeder. Officieel dus een halfbloed, “maar dat vind ik een lelijk woord.” Merdan voelt zich niet half, maar dubbel. En hij is dan ook meteen de gast voor de eerste aflevering van Dubbelbloed.

Elke zondag van 11 tot 13 uur, van 2 juli tot 27 augustus

La La Liebens

Ilse Liebens is ook een nieuw gezicht en stem in het zomeraanbod van Radio 1. Ilse, bekend van o.a. Studio Brussel en Canvas, presenteert vijf weken La La Liebens. Ilse duikt voor Radio 1 de muzikale zomer in met warm aanbevolen festivaltips, de favoriete onderwegplaten van de luisteraar en een bak vol liefdevol geselecteerde platen.

Elke werkdag van 13 tot 16 uur, vanaf maandag 24 juli tot vrijdag 25 juli

The Summer of Love

The Summer of Love was een van de hoogtepunten van de hippiecultuur. De zomer van 1967 in San Francisco, exact 50 jaar geleden, spreekt nog altijd tot de verbeelding. Een beter excuus is er niet voor Zaki om de beste verhalen en muziek uit die periode op te diepen en te delen met de luisteraars. Samen met de reeks verschijnt ook een Summer of Love-cd-box met boek.

Elke zaterdag van 15 tot 18 uur, vanaf zaterdag 29 juli tot zaterdag 26 augustus

Interne keuken gaat extern

Tijdens de zomer blijft Interne keuken doorlopen, maar wel in een zomerse versie en op locatie. In plaats van gasten uit te nodigen aan zijn keukentafel gaat Sven Speybrouck nu op bezoek bij één centrale gast. Aan de keukentafel van die gast praat Sven met hen over de dingen die inspireren en fascineren of schoonheid en troost bieden. Wat is het verhaal achter een oude bajonet die journalist Serge Simonart in huis heeft? Waarom heeft theatermaker Zouzou Ben Chikha thuis nog afgeknipte dreadlocks liggen van een ruim een meter lang?

Elke zaterdag van 11 tot 13 uur, van 1 juli tot 26 augustus

