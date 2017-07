Formule 1-piloot worden is een droom van veel kinderen, maar de kans om ooit een zitje in het racecircuit te bemachtigen is ongeveer even groot als de lotto winnen. En toch zijn er duizenden die het proberen. De beste opstap daarvoor is de kartingwereld, want daar zijn ook Lewis Hamilton, Max Verstappen en vele anderen Formule 1-helden begonnen. De concurrentie is er echter bikkelhard. De reportage van Telefacts Zomer, met Julie Colpaert, op donderdag 29 juni schetst de keiharde competitie van het kartingcircuit, waar de druk om te presteren enorm hoog is.

Kinderen, sommigen amper 5 jaar oud, worden gedrild en getraind om de beste te worden. Hun ambitieuze ouders pompen er al hun tijd en geld in om hen naar de top te brengen. Ze besteden gemakkelijk 150.000 euro per seizoen aan de racecarrière van hun kind. Alleen lijkt het er soms op dat de kinderen er niet zozeer zelf plezier aan beleven, maar dat ze vooral de mislopen droom van papa proberen waar te maken. “Als ik slecht rijd, vind ik het vooral erg dat ik mijn papa heb teleurgesteld. Hij is dan altijd triestig”, vertelt een jongetje in de reportage.



