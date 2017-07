Allerlaatste extra show #Throwback Thursday in het Sportpladijs aangekondigd!

De ticketverkoop voor #Throwback Thursday in het Sportpladijs blijft verbazen! Wegens de aanhoudende vraag naar tickets hebben Studio 100 en Ketnet besloten om een allerlaatste extra voorstelling in te plannen op dinsdag 5 december 2017. Met deze nieuwe extra voorstelling zijn er in totaal 4 shows gepland. De eerste 3 shows zijn momenteel al volledig uitverkocht.



Tickets voor de extra voorstelling zijn vanaf nu verkrijgbaar!

Het evenement #Throwback Thursday in het Sportpladijs is een co-productie van Ketnet en Studio 100 naar aanleiding van 20 jaar Ketnet.

Info & tickets via www.throwback.be

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement