Familie: Kiest Véronique voor Matthias of voor Lars? En wat is Simon van plan met de ontvoerde Stephanie

Familie sluit morgen een absoluut topseizoen af, met twee huwelijken in het vooruitzicht, een moord en een ontvoering die alsmaar meer uit de hand lijkt te lopen. De vernieuwingen die een jaar geleden zijn ingezet bij Vlaanderens langstlopende soap werpen duidelijk hun vruchten af, want het voorbije seizoen was het best bekeken van de voorbije tien jaar, en dit in alle doelgroepen. Gemiddeld keken 787.000 naar de dagelijkse afleveringen en haalde de serie een marktaandeel van 32,3% bij de VVA 18-54.

De finale van vrijdag 30 juni wordt een mengeling van spanning en romantiek als onstuitbare verliefdheid, twijfels en onvoorziene wendingen mogelijk roet in het eten strooien bij twee koppels die op het punt staan om te trouwen.

TEAM MATHIQUE OF TEAM LARSIQUE?

Gaat Véronique (Sandrine André) vrijdag zoals gepland trouwen met Mathias (Peter Bulckaen) of kiest ze toch voor haar jeugdliefde Lars (Kürt Rogiers)? De voorbije weken was duidelijk dat de aantrekkingskracht tussen Véronique en Lars alsmaar groter werd. Twijfels nemen toe, vooral als Véronique verneemt dat Lars naar Londen wil verhuizen met Marie (Lien Van de Kelder), de moeder van zijn ongeboren kind. Volgt Véronique haar hart of kiest ze voor zekerheid? Fans van de serie zijn duidelijk heel verdeeld. Op de populaire Facebookpagina van Familie zijn er groepen fans die pleiten voor Mathique (Mathias en Veronique) en zij die helemaal gewonnen zijn voor Larsique (Lars en Véronique). Welke combinatie haalt het? Ook bij Rudi (Werner De Smedt) en Zjef (Jan Van den Bosch) neemt de stress toe, nu hun grote dag dichterbij komt. Vooral de stiekeme zoektocht van Rudi naar Zjefs vader Pierre (Bob De Moor), zorgde voor spanningen. Zijn zij klaar om elkaar eeuwige trouw te beloven? Vlak voor de plechtigheid neemt Zjef alleszins een belangrijke beslissing die Rudi met veel vragen achterlaat.

Maar naast die twee huwelijken is er vooral de thriller rond de ontvoering van Stefanie (Jasmijn Van Hoof). Het meisje zet alles op alles om zichzelf te bevrijden uit de handen van haar ontvoerder. Ontdekt zij dat het Simon (Braam Verreth) is die haar in zijn greep houdt? En wat is hij met haar van plan? En zien Benny (Roel Vanderstukken) en Liesbeth (Hilde Baerdemaeker) hun dochter nog levend terug? De zoektocht naar Stefanie eist alleszins zijn tol.

Tussen Linda (Hilde Van Wesepoel) en Jan (Jef De Smedt) liepen de emoties de voorbije weken bijzonder hoog op. Linda ging er compleet onderdoor nadat Jan haar verliet voor zijn nieuwe vlam Viv (Ini Massez). En ook in de slotaflevering van dit seizoen laaien de gemoederen op.

EMMA EN GUIDO CENTRAAL IN WEBAFLEVERINGEN TIJDENS DE ZOMER

Na de populaire webseries Het Mysterie Thomas Feyaerts, De Zaak Bart en Niko Op De Vlucht pakt Familie ook deze zomer uit met een online beleving. In juli en augustus zullen de honderdduizenden fans zich opnieuw kunnen verdiepen in een meeslepend verhaal. Familie overbrugt de zomer immers met korte, dagelijkse afleveringen die inpikken op de gebeurtenissen in de seizoensfinale.

Op vrijdag 30 juni 2017 nemen de Familie-fans met een extra lange aflevering afscheid van het 26ste seizoen. Vanaf dan wordt een nieuw verhaal op hen losgelaten, dat volledig in het teken staat van Emma (Bab Buelens) en Guido (Vincent Banic). Elke weekdag rond 20.00 uur kunnen kijkers via www.vtm.be of de VTM-app een korte aflevering van enkele minuten bekijken en zo meer te weten komen over de hoofdpersonages. Over de specifieke inhoud van de webserie volgt later meer nieuws.

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm