Iedereen beroemd zwaait 'De laatstejaars' van het Stedelijk Lyceum Quellin in Antwerpen uit in een extra aflevering op zondag 2 juli

Vanaf december 2016 maakte de kijker van Iedereen beroemd kennis met 27 jongeren uit het zesde middelbaar van het Stedelijk Lyceum Quellin in Antwerpen in de wekelijkse rubriek De laatstejaars. Van Queen tot Bo tot Ijeoma, elk met hun afkomst en hun verhaal, maar allemaal stonden ze toen even hard te popelen om in juni af te studeren en aan het volgende hoofdstuk te beginnen. En nu is het zover.

Op vrijdag 23 juni bereidden ze zich nog voor op hun eindexamens en de presentaties van hun eindwerken maar in een extra aflevering op zondag 2 juli komt de kijker te weten hoe het hen vergaan is. Zijn ze geslaagd? En wat zijn hun mooiste herinneringen van het voorbije schooljaar? Net voor hun wegen scheiden en ze een nieuwe stap zetten in hun leven, vertellen ze voor de laatste keer hun verhaal aan reportagemaaksters Lidewij Nuitten en Trixie Van Acker.

Trixie: " Deze jongeren zijn enerzijds al erg volwassen omdat ze allemaal zoveel hebben meegemaakt. En anderzijds lijken ze nu pas in de puberteit te komen en dingen te ontdekken. Ik weet ook niet of ze beseffen hoeveel mensen eigenlijk naar hen kijken op tv, en hoeveel indruk ze maken."

Lidewij: "Het is een interessante leeftijd, en dit is echt de ideale school en klas om een beeld te schetsen van waar deze generatie mee bezig is. Zo divers. En ook erg aangenaam want ze hadden al een goede band en dat is nog versterkt. Ze hebben trouwens al afgesproken om binnen 10 jaar een reünie te houden en wij zijn ook wel benieuwd naar hun wedervaren en welke dromen ze zullen hebben waargemaakt. Als wij nog leven, maken we sowieso een opvolgreeks binnen 10 jaar." (lacht)

Iedereen beroemd, zondag 2 juli om 18.35 uur op Eén

