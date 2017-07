‘Ziet em gaan, ziet em gaan. Met z’n basketsloefkes aan’. De kans is groot dat Sam Gooris ze ook effectief aan heeft als hij op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart te gast is op Het Schlagerfestival 2018. Ook De Romeo’s worden toegevoegd aan de line-up. Het trio heeft het zo naar hun zin bij ons, dat ze opnieuw hebben toegezegd. En naast al dat feest- en partygeweld waar ook Christoff en Bart Kaëll mee zullen voor zorgen, is het uitkijken naar Umberto Tozzi. De man van ‘Gloria’ en ’Ti Amo’ wordt na zijn gemiste afspraak dit jaar in 2018 de headliner van het Schlagerfestival.



Mensen kiezen voor zekerheden én voor grote namen; artiesten met uitstraling en charisma, die het ‘entertainment-vak' perfect beheersen. Christoff, Umberto Tozzi en Bart Kaëll passen in die optiek perfect op onze affiche en krijgen ondertussen ook het gezelschap van Sam Gooris en De Romeo’s. Op z’n 44ste is Sam een certitude in de showbizz. 25 jaar na z’n gouden doorbraakhit ‘Marijke’, springt hij nog steeds vlotjes het podium op, doet hij op z’n ‘Basketsloefkes’ een heerlijke moonwalk en laat hij het gras maar groeien.



Ook goed voor een stevige portie ambiance zijn De Romeo’s. Volgend jaar vieren Chris, Gunther en Davy hun 15-jarig bestaan en afgaande op hun enorme energie en populariteit, is de kans groot dat ze nog een extra tandje bijsteken. “Wij krijgen zo’n kick als we op een paar dagen tijd 45.000 man bereiken. Als artiest wil je daar echt bij zijn, nét omdat het zo plezant is”, zeggen De Romeo’s geamuseerd.



Tickets voor Het Schlagerfestival 2018, dat plaatsvindt op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart mét gastartiesten Christoff, De Romeo’s, Umberto Tozzi, Sam Gooris en Bart Kaëll, kunnen besteld worden via www.hetschlagerfestival.be

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Upstars