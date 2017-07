Een sprong in het diepe en de laatste nachten in de hel in Ex on The Beach: Double Dutch

De vorige keer moesten Hannah, Altin en Simo naar het strand. Stephanie, de ex van Simo, spoelde aan en Hannah laat er geen gras over groeien; ze laat Stephanie meteen weten dat ze uit de buurt van Altin moet blijven. Hebben de singles niet door dat de tablet voor EXtra spanning zorgt? Stephanie en Altin mogen daarom meteen een sprong in het diepe wagen op date!

Om het hoofd koel te houden wordt de rest naar een waterpark gestuurd voor wat plezier. Terwijl iedereen zich vermaakt, werkt Jeffrey zich in een lastig parket wanneer hij volgens Chiara alleen maar oog heeft voor zijn ex Rosalie. Bij terugkomst van alle singles in de villa hangen er overal donderwolken. Het is tijd om unfinished business af te maken. Stephanie en Simo hebben nog heel wat uit te praten, en ook Hannah wil een hartig woordje met Mr. Steal Your Girl Altin spreken.

De jongens schaden hun reputatie nooit, en dus ook niet in de villa! Wanneer de groep op stap gaat zijn alle gesprekken vergeten. Mike richt zijn pijlen op Hannah en Altin focust zich volledig op Stephanie.

De singles hebben geen idee dat hun laatste nachten in de villa zijn aangebroken en de spanningen nemen alleen maar toe. Alisa en Jordi zoeken uit of het liefde of vriendschap is, maar is Alisa wel zo eerlijk als ze zich voordoet? Weet Jeffrey wie zijn #1 is? De laatste nachten in de villa beloven broeierig te worden...

Welke singles hebben liefde gevonden en voor wie wordt het een eenzame reis naar huis?

Je ziet het a.s. zondag om 22.00 uur in de achtste en laatste aflevering van Ex on The Beach: Double Dutch S2 exclusief op MTV!

Auteur: Persbericht - Foto: logo