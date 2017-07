Fantastisch nieuws. Ik ben heel blij dat ik in september mijn club weer mag uitbreiden met nieuwe, enthousiaste clubleden”. Siska Schoeters kondigde zonet in de voorlopig laatste uitzending van De club aan dat ze in september nog vier weken verder quizt.

Terug vanaf 28 augustus

In de eerste aflevering van De club, eind mei, startte Siska haar dagelijkse spelprogramma met drie enthousiaste, vrouwelijke clubleden: Frances Lefebure, Dina Tersago en Ihsane Chioua Lekhli. In elke aflevering daagde een nieuwe, bekende persoon de clubleden uit om een plaatsje op de clubsofa te veroveren.

Vanavond sloot De club af met Evi Hanssen, Frances Lefebure, Ini Massez en Véronique De Kock. Samen met Siska gaan zij in juli en augustus in vakantiemodus. Maar vanaf maandag 28 augustus tot en met donderdag 21 september nemen de dames de draad weer even op. Wie slaagt er dan in om een plaatsje in Siska’s club te veroveren?

Ook in de nazomer vinden de opnames plaats op T’ile Malines. In deze stadsoase in Mechelen kan het publiek niet alleen genieten van de quiz, ze krijgen er ook een heerlijke zomerbar bij.

Vanaf 18 september zal Siska Schoeters ook De middag draait door hosten, elke middag van 12.00 tot 13.00 uur, op Studio Brussel.

De club: vanaf 28 augustus van maandag tot en met donderdag rond 21.25 uur op Eén.

