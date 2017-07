Emma en Guido de hele zomer lang opgejaagd wild in Familie-webserie

“It’s payback time.” Met deze niet mis te verstane woorden kwam Ronald (Dimitri Duquennoy) vrij uit de gevangenis in de seizoensfinale van Familie op vrijdag 30 juni 2017. Voor de vele kijkers werd meteen één ding duidelijk: Ronald zint op wraak. Hij heeft zijn pijlen gericht op Guido (Vincent Banic), nadat die hem verklikte bij de politie wegens illegale handel in gestolen wagens. Ronald belandde achter slot en grendel, maar is nu opnieuw een vrij man.

Zijn jacht op Guido en diens vriendin Emma (Bab Buelens) is dus ingezet. Meteen ook de start van een spannende verhaallijn die de Familie-kijkers over de zomerstop zal tillen met de webserie ‘Jacht op Guido & Emma’. Na het succes van Het Mysterie Thomas Feyaerts, De Zaak Bart en Niko Op De Vlucht wordt zo een nieuw meeslepend verhaal losgelaten op de kijkers. De eerste aflevering volgt vrijdag 30 juni na het einde van de seizoensfinale, vanaf maandag 3 juli kunnen fans dan elke weekdag rond 20.00 uur op vtm.be en in de VTM-app terecht voor een nieuwe aflevering van enkele minuten. Jacht op Guido & Emma kent zijn ontknoping op donderdag 17 augustus 2017.

Dat de romantische trip van Guido en Emma naar de Ardennen er iets anders zal uitzien dan gepland, staat dus vast. Zeven weken lang mogen zij zich aan bijzonder spannende en verrassende wendingen verwachten die de kijker minuut na minuut in de ban zullen houden. Wat is Ronald van plan? Kunnen Guido en Emma ontkomen aan zijn wraakzuchtige plannen? Of breekt de achtervolging hen zuur op?

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm