DDT is “back in business” en slaagt er op sluwe wijze in om eigenaar te worden van FC De Kampioenen. Boma wordt meteen buitenspel gezet en onze Kampioenen worden vervangen door een nieuw team van jonge, getalenteerde spelers. De Kampioenen zitten in zak en as en willen kost wat kost hun ploeg terug in handen krijgen maar dat kan alleen als ze ervoor voetballen: wie wint mag zijn ploeg “FC De Kampioenen” blijven noemen. Ze beseffen dat ze kansloos zijn tegen het team van DDT en beslissen om versterking te gaan zoeken in Babacouta, een dorp in Afrika waar Pol lang geleden nog voor Artsen Zonder Grenzen heeft gewerkt. Het wordt een bewogen avontuur met tal van hindernissen en een race tegen de klok. Komen de Kampioenen tijdig met Afrikaanse topspelers naar huis en winnen ze de o zo belangrijke match die zal beslissen over hun voortbestaan?



Ontdek het vanaf 20 december in de bioscoop.

