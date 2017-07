Met meer dan 100 shows per jaar is Mr. Polska een van de meest populaire en succesvolle artiesten in de Benelux. De rapper met Poolse roots heeft talloze awards op zijn naam, verzamelde miljoenen views op YouTube en is een gouden team gebleken met een van de hotste producers ter wereld: Boaz van de Beatz.

Samengeteld heeft hij meer dan 100 miljoen plays over alle streaming services heen. Met ‘Stunt’ knalt Mr. Polska alvast de zomer in, de Franse touch aan het nummer benadrukt dat deze plaat perfect is voor je feestje à la plage ou à la piscine!

De video bekijk je op https://youtu.be/RMaJNVX-F-w

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single