De VRT en Sporza zullen de Ronde van Frankrijk samen met een reeks andere wielerwedstrijden van ASO (de overkoepelende organisatie van de Tour) blijven uitzenden tot en met 2023. Het huidig contract loopt tot en met 2019 en is nu met 4 jaar verlengd na onderhandelingen tussen ASO en de EBU, de vereniging van Europese openbare omroepen.

In het ASO-pakket zitten diverse belangrijke en interessante wedstrijden, naast de Ronde van Frankrijk: Parijs -Roubaix, Parijs - Nice, Luik - Bastenaken - Luik, de Waalse Pijl, de Dauphiné, Parijs - Tours, en de Grote Prijs van Frankfurt. De VRT heeft rechten voor zowel televisie, radio als online.

Luc Van Langenhove, Manager Sport, is blij met de contractverlenging: "De Tour, Parijs - Roubaix en de andere ASO-koersen zijn top-evenementen. Eerder hebben we al onze overeenkomst met Flanders Classics verlengd tot en met 2024. Ook de uitzendingen van de Wereldkampioenschappen op de weg en de baan, plus de Ronde van Spanje zijn verzekerd.

Dat betekent dat de Vlaming kan blijven rekenen op een zeer mooi, relevant en consistent wieleraanbod, dat bovendien gratis en reclamevrij is. Wielrennen brengen we met de unieke expertise van onze wielerreporters en –commentatoren. Reken daarbij de programma's rond de koers die we met passie maken, zoals Vive le vélo en Extra Time koers, én ons cyclocross-aanbod, dan mag je wel zeggen dat we met Sporza het hart voor wielrennen in Vlaanderen zijn."

Bron: vrt - Auteur: Persbericht - Foto: logo