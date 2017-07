Vandaag, zaterdag 1 juli, opende het Qmusic-ochtendduo Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen voor de tiende keer officieel de deuren van het Q-Beach House. Dat deden ze samen met Laura Tesoro, die live kwam optreden. Qmusic maakt een zomer lang live radio vanop het strand van Oostende ter hoogte van de Kemmelbergstraat. De dj’s zorgen er voor de nodige sfeer en een flinke dosis livemuziek. Zo zijn er ook dit jaar weer Sunset Concerten met straffe artiesten. Sam en Heidi maakten vandaag de eerste namen bekend: Gers Pardoel op 7 juli, Rudimental op 12 juli, Loïc Nottet op 27 juli en Emma Bale op 4 augustus.

Sam & Heidi: “Gisteren stonden we nog te feesten in onze foute outfits op de Foute Party. En zie ons hier nu staan: op ons eigen Miami Beach in Oostende. Samen met alle Q-dj’s kijken we er enorm naar uit om hier weer 2 maanden radio te maken. En we laten het strand sowieso opnieuw daveren met al die toppers tijdens de Sunset concerten.”

Q-Beach House wordt Miami Beach

Dit jaar staat het Q-Beach House volledig in het teken van ‘Miami Beach’. De boot van vorig jaar op het strand maakt plaats voor een echte Lifeguard Tower. Op de eerste verdieping van de toren staat er een radiostudio met uitzicht op de zee en het terras waar Qmusic een hele dag live uitzendt van 10u tot 22u.

Op de benedenverdieping is er een Prison Break Escape Room naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Prison Break dat dit najaar te zien zal zijn bij Q2. De achterkant van de toren dient als uitkijkpost voor de redders van Oostende. Elke vrijdag wordt er ook een gezellige happy hour georganiseerd met een dj-set. Iedereen is de hele zomer lang meer dan welkom om iets te komen drinken of een hapje te eten.

Wat weetjes over het Q-Beach House:

Het Q-Beach House is 36m breed en 60m diep. Het hoogste punt van de studio is 5,5 meter hoog.

Er hebben zo’n 75 mensen aan de opbouw gewerkt

Er werd 1800 ton zand verplaatst en 27.800 meter aan hout aangeleverd voor de opbouw

Er waren 35 grote transporten nodig voor de opbouw

Er zijn 25 containers geplaatst op het strand

Vorig jaar waren er in totaal 250.000 bezoekers

Er zullen 120 studenten aan het werk zijn, verspreid over 2 maanden. Hiervoor heeft Qmusic een grote Jobdag georganiseerd dit voorjaar.



Q-Beach House

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2017

Op het strand van Oostende t.h.v. de Kemmelbergstraat

Bron: Q-Music - Auteur: Persbericht - Foto: Q-Music