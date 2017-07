Stéphane Buyens en Thierry Theys nemen het tegen elkaar op in Chef in je Oor

De tweede culinaire vendetta wordt uitgevochten tussen sterrenchefs Stéphane Buyens en Thierry Theys. Thierry is amper 32 jaar en de jongste chef van Vlaanderen met twee sterren op zijn naam. Hij is een doorgedreven perfectionist en kiest steevast voor de meest uitdagende weg. Ook culinair genie Stéphane Buyens heeft reeds twee sterren op zijn palmares en staat al meer dan 30 jaar aan het roer van Hostellerie Le Fox in De Panne. Stéphane is een man met een mening en heeft geen schrik om die te delen. Maar is hij ook de ideale mentor voor verdwaalde kookanalfabeten?

Chef in je Oor - telkens van maandag t.e.m. donderdag om 20u05.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium