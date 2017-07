Op zaterdag 1 juli dook S&R De Waterperels in Lier met wereldprimeur de zomer in. In het bijzijn van Saartje Vandendriessche laat het zwemparadijs vanaf die dag een heleboel nieuwe sensaties op de Lierenaars los. Saartje wijdde samen met schepen voor sport Ivo Andries de unieke bandenglijbaan Green Tornado, met adembenemende lichteffecten en een bloedstollende infinity jump in. Daarna stond het splinternieuw all-weather buitenzwembad op het programma, het eerste openbaar buitenzwembad in Lier na meer dan 30 jaar. De formidabele kinderwereld met waterspeeltuin en triple slide familieglijbaan vervolledigen de waterpret. Met deze investering zet S&R zich nog steviger op de kaart als dé uitgelezen uitstap voor het ganse gezin.

Wereldprimeur Green Tornado

Liefhebbers van een wereldprimeur reppen zich vanaf vandaag richting S&R De Waterperels in Lier, waar ’s werelds eerste bandenglijbaan met adembenemende lichteffecten en een bloedstollende infinity jump heel wat helden, jong en minder jong, zal verrassen. Deze glijbaan kreeg de naam Green Tornado mee, een resultaat van de populaire facebookwedstrijd die gewonnen werd door Cindy Deceuninck, en vormt een ideale aanvulling op het bestaande golfslagbad en de avontuurlijke wildwaterbaan. Niemand minder dan Saartje Vandendriessche waagde zich samen met schepen van sport Ivo Andries aan een eerste rit, gevolgd door de winnares van de facebookwedstrijd.

Opnieuw buitenzwembad voor Lier

Na meer dan 30 jaar mocht de Lierenaar wederom een buitenzwembad in zijn streek verwelkomen, en wat voor één! Het all-weather buitenbad heeft het hele jaar door een aangename temperatuur van 29,5 graden Celsius, waardoor het zowel bij goed als minder goed weer genieten is van heel wat waterplezier buiten. Een gloednieuwe waterspeeltuin en triple slide glijbaan maken het buitenaanbod compleet. Ook de allerkleinsten worden vanaf vandaag extra in de watten gelegd met een splinternieuwe kinderwereld vol interactieve speelelementen binnen. Deze uitbreidingen bezorgen de jaarlijks circa 330 000 bezoekers, waarvan 45% jonger is dan 15 jaar, een totale oppervlakte van 2500 m² aan waterplezier, een uitbreiding van 200 m² binnen en maar liefst 1350 m² buiten. Met deze 6 extra attracties zet S&R nog steviger in op zijn ambitie om het hele gezin een heerlijke dag vakantie te bezorgen.

