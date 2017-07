De eerste week van juli ruilt Studio Brussel traditiegetrouw het festivalgras in voor het fijne zand van 'La Isla Blanca'. Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli serveert de zender de heetste beats van ‘The White Island’ live tot bij de Studio Brussel-luisteraars met Studio Ibiza.

Ook dit jaar trekken Eva De Roo en Jeroen Delodder de zomer van Studio Brussel op gang in Ibiza. In de eerste week van juli installeren ze hun studio en dj-tafel aan de rand van het zwembad op hét party-eiland bij uitstek. Vijf dagen lang ontvangen Eva en Jeroen gasten en brengen ze de zwoelste vibes van 's werelds beste dj's van het eiland tot in België. Onder meer Claptone, Hot Since 82, MK, Disciples, Eagles & Butterflies, Charlotte de Witte, Djebali, Flashmob en Stavroz draaien exclusieve sets tijdens Studio Ibiza. Dat alles is de eerste week van juli te beluisteren tijdens live uitzendingen tussen 18 uur en middernacht op Studio Brussel.

Voor wie voor- en achteraf nog wil verder genieten van heerlijke zomerse beats, lanceert Studio Brussel op 3 juli StudioIbiza.FM, een tijdelijke internetradio met non-stop beats die de hele zomer doorloopt. Op StudioIbiza.FM spelen er exclusieve sets van onder meer M.I.K.E. Push, Nick Bril, Tiga, The Magician, Kapibara, Sheridan en Bafana.

Studio Ibiza: van maandag 3 en tot met vrijdag 7 juli vanaf 18 uur op Studio Brussel en de hele zomer lang non-stop via StudioIbiza.FM.

Bron: Studio Brussel - Auteur: Persbericht - Foto: logo