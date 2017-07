Venezuela is in de ogen van velen het land van de ideale schoonheid. Zes keer leverde het Zuid-Amerikaanse land een Miss Universe, zes keer een Miss World, vijf keer een Miss Internationals. Venezuela is dan ook de absolute wereldrecordhouder in het afleveren van Missen. Voor de nationale verkiezing zijn er elk jaar duizenden kandidates. Het kroontje is zo gegeerd, dat de meeste meisjes er werkelijk alles voor over hebben. Ze besteden gemiddeld een vijfde van hun inkomen aan make-up en lichaamsverzorging en velen van hen werken zich zelfs in de schulden om plastische chirurgie te kunnen betalen. In de reportage die Julie Colpaert op dinsdag 4 juli in Telefacts Zomer voorstelt, worden drie jonge schoonheden gevolgd die hun droom achterna jagen.

De jaarlijkse Miss Venezuela-verkiezing wordt uitgezonden in meer dan 20 landen en trekt duizenden kandidaten. De 17-jarige Bethania is één van hen. Ze zit bij een modellenbureau dat haar helpt door de voorrondes te geraken. Maar het bureau legt haar ook strenge regels op: “Ik ga twee keer per dag fitnessen: in de voormiddag twee uur en in de namiddag nog een uurtje. Mijn vrienden verklaren me soms gek. Als we gaan eten, kan ik bijna niets mee-eten. Daar worden ze kwaad om.”



