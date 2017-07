Elzestraat voelt de jaarlijkse midzomer opnieuw naderen. Nu al belooft de vierde editie van Elzestraat Midzomert op 5 augustus naast het culinaire ook op muzikaal vlak een voltreffer te worden. Als hoofdact komen Dimi & De Kasten langs. Deze ambiancegroep rond Dimitri Vantomme belooft alles uit de kast te halen om er een stevig feestje van te maken. Dimitri Vantomme begon zijn tv-carrière bij Jimtv, de gewezen jongerenzender van de Vlaamse Mediamaatschappij, waar hij onder andere programma’s zoals “Fuzz” en het zeer populaire “Live Request” presenteerde. Hij is een zeer gedreven presentator die zich als een vis in het water voelt op een podium. Naast zijn presentatiewerk is hij ook in diverse projecten actief als muzikant en zanger. Zo scoorde hij als D-Me een monsterhit met Oh O O O Oh Ooh, een eigen interpretatie van 7 Nation Army, de monsterhit van The White Strips.



Ook komt er met Robin De la Rue een Mechelse singer-songwriter haar kunnen tonen. Ze nam ooit deel aan The Voice van Vlaanderen, waar ze het tot het team van Bart Peeters bracht.



Voorzitter Danny Van Woensel: “We zijn als landelijke Gilde trots op onze land- en tuinbouwroots. Daarom organiseren we Elzestraat Midzomert op een landbouwbedrijf. Hierdoor scheppen we een kader dat ons een eigen identiteit geeft. Fris van de lever en voor ieder wat wils. ’s Namiddags is het een barbecue om de hongerigen te spijzen. Ons avondprogramma is er nu al ééntje om duimen en vingers van af te likken. Opnieuw bieden we avondluik gratis aan ons publiek aan. Natuurlijk verliezen we ons regionaal karakter niet uit het oog. Zo komen de Elzestraatse Line Dance Groep voor het vierde jaar op rij langs. Ook de Mechelse singer-songwriter Robin De la Rue komt haar kunnen tonen. Wat mij betreft, nu al iets om naar uit te kijken. Met als afsluiter Dimi & De Kasten brengen we het vuur in de tent. Kortom: we hebben de ideale ingrediënten om er een leuk feest van te maken.”

Website: http://sint-katelijne-waver-elzestraat.landelijkegilden.be/

Facebook: https://www.facebook.com/lgelzestraat

Twitter: https://twitter.com/LgElzestraat

Editie 2016 : Zaterdag 5 augustus

Het programma

15u30 FEESTELIJKE BARBECUE

In de Walemstraat 143 (autoparking via de Keizerstraat)



19u30 De Elzestraatse Line Dance groep



20u00 Robin De la Rue



21u30 Ambiance met Dimi & De Kasten



Afsluiten doen we met after-party met DJ (tot in de vroege uurtjes)

Auteur: Persbericht - Foto: Eva Asdou